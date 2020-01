Facebook sulla rimozione del video di Salvini al citofono: «Decisioni complesse, richiedono tempo» (Di martedì 28 gennaio 2020) Come da comunicazione giunta al mattino tramite notifica agli utenti a seguito delle segnalazioni, come da screenshot, la motivazione data era quella di “incitamento all’odio”. In giornata Facebook ha dichiarato che la motivazione era legata alla Privacy. Articolo aggiornato. Nei giorni che precedevano il voto in Emilia Romagna Matteo Salvini aveva citofonato a una famiglia italo tunisina del quartiere Pilastro di Bologna accusandola infine di spacciare stupefacenti nel quartiere dove risiedono. Il tutto riportato in un video pubblicato sulla sua pagina Facebook ufficiale, video che oggi è stato rimosso dal social network per violazione delle regole della community. La motivazione? Incitamento all’odio. La notifica di rimozione giunta a chi ha segnalato il video a Facebook per ottenerne la rimozione. Un video (qui il link del post rimosso) che aveva ... open.online

