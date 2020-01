DIRETTA/ Slalom Schladming streaming video Rai: tre francesi nei primi quattro (Di martedì 28 gennaio 2020) DIRETTA Slalom Schladming streaming video e tv, risultato live della gara di Coppa del Mondo di sci: orario, favoriti e azzurri, oggi martedì 28 gennaio,. ilsussidiario

zazoomblog : LIVE Sci alpino Seconda manche Slalom Schladming 2020 in DIRETTA: vince Kristoffersen esce Schwarz! Maurberger quin… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Slalom Schladming 2020 in DIRETTA: Noel in rimonta Maurberger da top ten Vinatzer vuole stupire. ou… - infoitsport : LIVE Sci alpino, Seconda manche Slalom Schladming 2020 in DIRETTA: tutti contro Schwarz. Vinatzer e Gross vogliono… -