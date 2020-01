Byte raccoglie l’eredità di Vine: una community basata su video da 6 secondi. (Di martedì 28 gennaio 2020) Prima di TikTok, Vine ha portato i video brevi nel mondo dei social. Oggi il progetto ritorna su Android e iPhone come Byte, nuovo social basato sui video. Nel mondo della tecnologia succede abbastanza spesso: prima di un servizio che diventa celebre, almeno un altro faceva la stessa cosa, ma i tempi non erano pronti. Almeno in parte è quello che è successo con Vine, un servizio di Twitter che permetteva di girare brevi video in loop. Il progetto è stato chiuso nel 2016 ma oggi, a distanza di quasi quattro anni, uno dei creatori ha lanciato Byte, una App che raccoglie l’eredità del servizio. Come funziona Byte? Il meccanismo è molto semplice. Al punto che sul sito ufficiale non sono praticamente presenti spiegazioni. Tutto quello che dobbiamo fare è scaricare la App e creare un’account. Al momento si può fare utilizzando l’accesso al nostro ... newsmondo

