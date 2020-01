Anticipazioni 911 su Raidue: Bobby chiede ad Athena di sposarlo (Di martedì 28 gennaio 2020) Anticipazioni 911 su Raidue: Athena e Bobby decideranno di sposarsi Lunedì 3 febbraio su Raidue, a partire dalle 21.20, andranno in onda tre nuovi episodi della serie tv 911. Il telefilm, nato dal genio di Ryan Murphy e Brad Falchuk, tornerà ad appassionare il pubblico italiano con nuovi eroici salvataggi e con straordinarie rivelazioni riguardanti la vita privata dei protagonisti. La prima puntata, intitolata “Buon Natale?“, seguirà in particolare le vicende sentimentali di Athena Grant e Bobby Nash. Complice lo spirito natalizio, la donna chiederà infatti al compagno di intraprendere una convivenza. Pur non forzando l’uomo, la poliziotta si dimostrerà quindi pronta a compiere un passo avanti nella sua relazione. I suoi propositi, tuttavia, si scontreranno con le reticenze del fidanzato che, spiazzato dall’inaspettata proposta, si prenderà del tempo per ... lanostratv

