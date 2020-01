Ambiente, idrocarburi in acqua: inquinata la roggia di Domodossola (Di martedì 28 gennaio 2020) idrocarburi in acqua di provenienza sospetta sono stati trovati stamattina nella diramazione della roggia dei Borghesi alle porte di Domodossola (VCO). A dare l’allarme sono stati alcuni residenti della zona che hanno notato lo strano colore delle acque. Sul posto e’ intervenuta la polizia provinciale e i tecnici dell’Arpa. Dai primi accertamenti gli agenti avrebbero gia’ individuato l’autore e la causa dello scarico. La Polizia provinciale conferma che “sono in corso verifiche per la qualificazione corretta della violazione che potrebbe essere differente a seconda si tratti di colpa o dolo. Grazie alla tempestiva segnalazione dei cittadini e al pronto intervento si e’ potuto evitare danni ambientali maggiori”.L'articolo Ambiente, idrocarburi in acqua: inquinata la roggia di Domodossola Meteo Web. meteoweb.eu

