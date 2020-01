Alberi di via Piave, il Comune taglia e …. raddoppia (Di martedì 28 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoSalerno – Proseguono i lavori di riqualificazione urbanistica ed ambientale e di ristrutturazione funzionale ed operativa dell’area mercatale in Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto a Salerno. Il programma di lavoro dell’Amministrazione Comunale di Salerno prevede il raddoppio delle alberature attuali con la piantumazione di 26 nuovi Alberi in sostituzione di quelli attuali, una dozzina circa, che sono in corso di abbattimento. Tale intervento, peraltro annunciato al momento dell’inizio dei lavori, è reso necessario dallo stato ormai compromesso delle alberature attuali (evidente anche ad un’osservazione visiva superficiale) classificate dalle perizie degli agronomi di categoria D cioè molto pericolose per la pubblica incolumità e ad altissimo pericolo di crollo. La nuova tipologia di alberature sono state selezionate con ... anteprima24

