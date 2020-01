Vandali in un bar gestito da un’italiana scrivono «tr**a neg*a» e disegnano una svastica (Di lunedì 27 gennaio 2020) Accade a Rezzato (Brescia) nel bar gestito da un’italiana “colpevole” di avere origini marocchine, apostrofata come “tr**a neg*a” da scritte lasciate con la vernice spray sul pavimento del suo esercizio. Lo scrive Giornalettismo riportando una denuncia social pubblicata sulla pagina Facebook Rezzato Democratica: il bar gestito da M.K., 36 anni, è stato Vandalizzato durante la notte tra il 26 e il 27 gennaio. Gli assalitori hanno sfondato la vetrina e hanno scritto “tr**a neg*a” sul pavimento, accompagnando l’ingiuria con una svastica e una croce celtica. Durante la scorsa notte ignoti si sono introdotti in un bar di Rezzato sfondando le vetrine e imbrattando i pavimenti con segni e scritte ingiuriose rivolte alla titolare. Segni che stridono con la giornata di oggi dedicata alla memoria delle vittime della Shoah e delle tremende ... bufale

Vandali bar Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Vandali bar