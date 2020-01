Un anno fa la prima battaglia di Sinisa Mihajlovic, poi quella più importante con la vita (Di martedì 28 gennaio 2020) Il tecnico Sinisa Mihajlovic sta combattendo la battaglia più importante, quella contro la leucemia. quella del 28 gennaio è una data particolare per l’allenatore, è il 28 gennaio 2019 quando il “Sergente” viene annunciato come nuova guida tecnica della squadra rossoblu per sostituire l’esonerato Filippo Inzaghi. L’impatto è stato subito decisivo, la stagione del Bologna svolta e la squadra recupera tante posizioni in classifica. Il 3 febbraio arriva l’esordio in Serie A, contro l’Inter, sua ex squadra, con una vittoria per 1-0 in trasferta, a San Siro, la stagione si conclude al decimo posto a quota 44 punti. Lo shock arriva il 13 luglio, quando, in una commovente conferenza stampa, Mihajlovic comunica di aver contratto una forma acuta di leucemia. “Ho la leucemia. Ho preso una bella botta. Sono stato due giorni chiuso in camera, ... calcioweb.eu

