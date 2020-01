Un aereo militare statunitense è precipitato in Afghanistan (Di lunedì 27 gennaio 2020) Un aereo militare statunitense è precipitato in Afghanistan: lo hanno confermato a Reuters dei funzionari statunitensi, dopo che già lo aveva scritto Associated Press, citando però come fonti un portavoce dei talebani e un giornalista afghano. L’aereo è caduto vicino a Ghazni, ilpost

fattoquotidiano : Afghanistan, aereo precipita nell’area di Ghazni controllata dai Taliban. Insorti: “È un velivolo della Cia, ci son… - fattoquotidiano : Afghanistan, aereo precipita a Ghazni, in una zona occupata dai telebani. Il governatore: “Non sappiamo se sia mili… - Beppesardinia : RT @fattoquotidiano: Afghanistan, aereo precipita nell’area di Ghazni controllata dai Taliban. Insorti: “È un velivolo della Cia, ci sono d… -