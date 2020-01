Silent Hill realizzato da Kojima? I rapporti con Konami sarebbero migliorati (Di lunedì 27 gennaio 2020) Una combinazione di report di un noto divulgatore di informazioni ha scatenato la speculazione secondo la quale Konami starebbe lavorando a due nuovi giochi del franchise di Silent Hill. Ora, un report di Eurogamer suggerisce che il rapporto tra la compagnia giapponese e la leggenda di Metal Gear Solid, Hideo Kojima, sta iniziando a migliorare.Il report di Eurogamer riferisce di quanto appreso dal sito Rely on Horror, con fonti che affermano l'arrivo di un nuovo gioco di Silent Hill, oltre a parlare dei tweet del famoso leaker AestheticGamer. Tuttavia, la fonte che ha comunicato le proprie informazioni a Eurogamer afferma anche che l'animosità tra Kojima e Konami potrebbe finalmente iniziare a placarsi. Sono passati più di quattro anni da quando Kojima è stato coinvolto in un progetto Konami. Dal suo addio lo sviluppatore ha messo in pedi Kojima Productins, dando a vita a Death ... eurogamer

Eurogamer_it : Un nuovo #SilentHill realizzato da Kojima all'orizzonte? - Seph_88 : @dreyfix Masahiro Ito qualche tempo fa scrisse un tweet dicendo che stava lavorando ad un progetto che sperava non… - torpedovick : Ma per caso vivo a silent Hill o in un altro fuso orario? Tipo -9?? -