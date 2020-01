Roma, va contromano sul Raccordo Anulare: 5 feriti – VIDEO (Di lunedì 27 gennaio 2020) Sul Raccordo Anulare di Roma il conducente di una Nissan Micra è andato contRomano causando un incidente Questa mattina, intorno alle 5:30, sulla corsia esterna del Raccordo Anulare di Roma (tra le uscite Casilina e Via Appia) è avvenuto un incidente automobilistico. Secondo quanto riferito da Il Messaggero, il conducente di una Nissan Micra ha … L'articolo Roma, va contRomano sul Raccordo Anulare: 5 feriti – VIDEO proviene da www.inews24.it. inews24

