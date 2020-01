Roma, Fienga: «Ibanez può diventare un giocatore importante per noi» (Di lunedì 27 gennaio 2020) Il CEO della Roma Fienga accoglie il nuovo acquisto Ibanez: ecco le parole del dirigente sull’arrivo del giocatore dall’Atalanta Guido Fienga si è espresso attraverso i canali ufficiali del club per commentare l’approdo di Ibanez. Ecco le dichiarazioni del CEO della Roma. «Crediamo molto nelle potenzialità di Roger. Siamo sicuri che già da quest’anno potrà aiutare la squadra, ma soprattutto che i prossimi mesi saranno utili al ragazzo per imparare molto del nostro progetto calcistico. Ibanez può diventare un giocatore importante per la nostra difesa». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

