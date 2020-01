Residence of Evil: Vigil, il clone di Resident Evil si chiama ora semplicemente Vigil. Pubblicato un nuovo gameplay trailer (Di lunedì 27 gennaio 2020) MoonGlint e il canale YouTube Residence of Evil hanno annunciato che il loro gioco fortemente ispirato a Resident Evil, Residence of Evil: Vigil, è stato rinominato semplicemente Vigil. Inoltre, gli sviluppatori hanno rilasciato un nuovissimo gamplay trailer.Vigil è un gioco in terza persona che utilizza angoli di ripresa fissi come i primi giochi di Resident Evil. MoonGlint afferma che il gioco presenterà una nuova storia originale con il suo cast unico di personaggi. Inoltre, il gioco avrà controlli simili a quelli di Resident Evil 1/2/3 ed enigmi, stanze nascoste e più nemici da cui difendersi.Quest'ultimo gameplay trailer mostra le meccaniche di combattimento del gioco. Sfortunatamente, però, sembra ci sia molto lavoro da fare su Vigil. Ad esempio, non c'è alcun rinculo / reazione quando il protagonista principale apre il fuoco con la sua arma.Leggi altro... eurogamer

