Regione Lazio istituisce task force

Viabilità Roma Regione Lazio del 27-01-2020 ore 18 : 45 : Viabilità DEL 27 GENNAIO 2020 ORE 18:35 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SI RALLENTA IN CARREGGIATA ESTERNA, TRA LE USCITE PER LA Roma-FIUMICINO E LA CASILINA; MENTRE, IN INTERNA, TRAFFICO INTENSO CON CODE A TRATTI TRA NOMENTANA E TUSCOLANA; SULLA FLAMINIA SI STA IN CODA TRA VIA DI CORSO FRANCIA E L’ALLACCIO ANCORA UNA VOLTA VERSO L’ESTERNO; TRAFFICO INTENSO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 27-01-2020 ore 18 : 15 : Viabilità DEL 27 GENNAIO 2020 ORE 18:05 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: APRIAMO CON LA SITUAZIONE DELLA VIABILITA’ SUL TERRITORIO, SEGNALANDO DISAGI SUL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE SI REGISTRANO FORTI RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA, TRA LE USCITE PER LA Roma-FIUMICINO E LA CASILINA; MENTRE, IN INTERNA, TRAFFICO INTENSO CON CODE A TRATTI TRA NOMENTANA E TUSCOLANA; SUL TRATTO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 27-01-2020 ore 17 : 45 : Viabilità DEL 27 GENNAIO 2020 ORE 17:35 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: DISAGI SUL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE SI SEGNALANO FORTI RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA, TRA LE USCITE PER LA Roma-FIUMICINO E LA CASILINA; MENTRE, IN INTERNA, INCOLONNAMENTI TRA NOMENTANA E TUSCOLANA; SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI PROCEDE A RILENTO TRA VIA PALMIRO TOGLIATTI E IL RACCORDO IN ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 27-01-2020 ore 17 : 15 : Viabilità DEL 27 GENNAIO 2020 ORE 17:05 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA, TRA LE USCITE PER LA VIA LAURENTINA E LA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’A1; MENTRE, IN INTERNA, TRAFFICO RALLENTATO TRA NOMENTANA E PRENESTINA; SULLA CASSIA SI PROCEDE ANCORA A RILENTO IN TRATTI SALTUARI COMPRESI TRA OLGIATA E LA STORTA E, AVANTI, TRA LA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 27-01-2020 ore 16 : 30 : Viabilità DEL 27 GENNAIO 2020 ORE 16:20 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: TRAFFICO REGOLARE SU GRAN PARTE DEL GRANDE RACCORDO ANULARE, SEGNALIAMO SOLO LEGGERI RALLENTAMENTI PER CHI VIAGGIA IN CARREGGIATA ESTERNA, TRA LE USCITE PER ARDEATINA E DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’A1; SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRAFFICO INTENSO ALL’ALTEZZA DI PORTONACCIO IN DIREZIONE DELLA TANGENZIALE; SULLA CASSIA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 27-01-2020 ore 15 : 30 : Viabilità DEL 27 GENNAIO 2020 ORE 15:20 FEDERICO MONTI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: TRAFFICO REGOLARE SU GRAN PARTE DELLE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. SI SEGNALANO TUTTAVIA RALLENTAMENTI SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, PER CHI VIAGGIA IN CARREGGIATA INTERNA, TRA LE USCITE PER FLAMINIA E SALARIA; SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ANCORA RALLENTAMENTI A SEGUITO DI UN INCIDENTE TRA VIA DI TOR ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 27-01-2020 ore 12 : 30 : Viabilità DEL 27 GENNAIO 2020 ORE 12:20 FEDERICO DI LERNIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA CODE PER INCIDENTE TRA OSTIENSE E LAURENTINA E Più AVANTI CODE TRA DIRAMAZIONE Roma SUD E CASILINA CON RIPERCUSSIONI SU QUEST’ULTIMA SU VIA DI TOR BELLA MONACA CODE PER INCIDENTE TRA VIA FERDINANDO QUAGLIA E VIA PIETRO ANDERLONI SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA OLGIATA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 27-01-2020 ore 11 : 30 : Viabilità DEL 27 GENNAIO 2020 ORE 11:20 FEDERICO DI LERNIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: APRIAMO CON UN INCIDENTE CHE CAUSA CODE SU VIA AURELIA ALTEZZA RACCORDO IN DIREZIONE Roma SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE PER INCIDENTE IN INNTERNA TRA PISANA E PORTUENSE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE PER INCIDENTE TRA OSTIENSE E LAURENTINA PER IL TRASPORTO FERROVIARIO SEGNALIAMO CHE LA LINEA ALTA VELOCITA Roma ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 27-01-2020 ore 10 : 30 : Viabilità DEL 27 GENNAIO 2020 ORE 10:20 FEDERICO DI LERNIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: APRIAMO CON UN INCIDENTE CHE CAUSA CODE SU VIA AURELIA DA MALAGROTTA ALRACCORDO IN DIREZIONE Roma SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE PER INCIDENTE IN INNTERNA TRA PISANA E PORTUENSE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA COLOMBO E APPIA SULLA A24 Roma TERAMO DOCE DA PORTONACCIO A TANGENZIALE EST VERSO IL ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 27-01-2020 ore 09 : 45 : Viabilità DEL 27 GENNAIO 2020 ORE 09:35 FEDERICO DI LERNIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE PER INCIDENTE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE DIRAMAZIONE Roma SUD E LA Roma FIUMICINO E PIU’ AVANTI SEMPRE INCIDENTE TRA PISANA E CASAL DEL MARMO CON COINVOLGIMENTO DI Più VEICOLI IN CARREGGIATA ESTERNA LUNGHE CODE TRA Roma FIUMICINO E DIRAMAZIONE Roma SUD, CODE A TRATTI ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 27-01-2020 ore 09 : 15 : Viabilità DEL 27 GENNAIO 2020 ORE 09:05 FEDERICO DI LERNIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE PER INCIDENTE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE DIRAMAZIONE Roma SUD E LA Roma FIUMICINO E PIU’ AVANTI SEMPRE INCIDENTE TRA PISANA E CASAL DEL MARMO CON COINVOLGIMENTO DI Più VEICOLI IN CARREGGIATA ESTERNA LUNGHE CODE TRA Roma FIUMICINO E DIRAMAZIONE Roma SUD, CODE A TRATTI ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 27-01-2020 ore 08 : 45 : Viabilità DEL 27 GENNAIO 2020 ORE 08:35 FEDERICO DI LERNIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: APRIAMO SEGNALANDO UN INDICENTE GRAVE CHE GENERA CODE SULLA Roma FIUMICINO ALL’ALTEZZA DELLA Roma – CIVITAVECCHIA IN DIREZIONE Roma PIU AVANTI CODE ALTEZZA PARCO DE MEDICI E VIADOTTO DELLA MAGLIANA ANCHE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE PER INCIDENTE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE DIRAMAZIONE Roma SUD e ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 27-01-2020 ore 08 : 15 : Viabilità DEL 27 GENNAIO 2020 ORE 08:05 FEDERICO DI LERNIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: APRIAMO SEGNALANDO UN INDICENTE CHE GENERA CODE SULLA Roma FIUMICINO ALL’ALTEZZA DELLA Roma – CIVITAVECCHIA IN DIREZIONE Roma PIU AVANTI RALLENTAMENTI ALTEZZA PARCO DE MEDICI E VIADOTTO DELLA MAGLIANA ANCHE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE PER INCIDENTE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE DIRAMAZIONE Roma SUD ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 27-01-2020 ore 07 : 30 : Viabilità DEL 27 GENNAIO 2020 ORE 07:20 FEDERICO DI LERNIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO DEL PRIMO APPUNTAMENTO DELLA GIORNATA CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: APRIAMO SEGNALANDO UN INDICENTE CHE GENERA CODE SULLA Roma FIUMICINO ALL’ALTEZZA DELLA Roma – CIVITAVECCHIA IN DIREZIONE Roma SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE DIRAMAZIONE Roma SUD e ARDEATINA. IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI DALLA ...