Regionali, in Emilia un grande vincitore e un grande sconfitto. Ora il governo può puntare a un obiettivo preciso (Di lunedì 27 gennaio 2020) La vittoria di Stefano Bonaccini o la sconfitta di Matteo Salvini? Cosa conta di più? L’esito del voto Emiliano-romagnolo risulta sorprendente a causa della falsa narrazione imposta dai sondaggisti nelle settimane scorse. Quella in cui veniva raccontato un testa a testa farlocco e che non è mai esistito nella realtà. Forse sarebbe ora di porre un problema democratico dei sondaggi prima e dopo le elezioni (i cosiddetti exit poll con l’ennesima figuraccia della Rai chez Bruno Vespa) e rivelare alla pubblica opinione chi li commissiona e come vengono eseguiti nell’arco degli ultimi venti giorni di campagna elettorale. Com’è possibile, infatti, passare dal testa a testa diffuso dagli spin doctor sabato pomeriggio agli oltre otto punti di distacco registrati alla fine tra il vincente Bonaccini e la più che perdente Lucia Borgonzoni? Detto questo, contano molto ... ilfattoquotidiano

