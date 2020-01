Reggio Emilia intitolerà a Kobe Bryant la piazza che si affaccia su Via Guasco (Di lunedì 27 gennaio 2020) La tragedia che ha portato via Kobe Bryant e la figlia Gianna ha segnato il mondo sportivo e non. Kobe aveva un grandissimo legame con l’Italia, dato che ha passato la sua infanzia nel Bel Paese, al seguito tra padre che tra il 1984 e il 1991 ha giocato a Rieti, Reggio Calabria, Pistoia e Reggio Emilia. Proprio il sindaco di Reggio Emilia, Luca Vecchi, in seguito alla scomparsa del fuoriclasse della palla a spicchi, ha deciso di dedicargli la piazzetta che si affaccia su Via Guasco con tanto di stele annessa. Queste le parole del sindaco di Reggio Emilia su Facebook: “Reggio Emilia intitolerà a Kobe Bryant la nuova piazzetta che si affaccia su via Guasco. Kobe era uno di noi: qui, e nei campetti della città, improvvisava delle sfide con atleti più grandi di lui, con i compagni di scuola. Mentre il papà spopolava in prima squadra Kobe è cresciuto nelle giovanili della ... oasport

