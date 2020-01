Previsioni Meteo Torino e Piemonte: domani nubi sparse ma senza pioggia (Di lunedì 27 gennaio 2020) A Torino domani, martedì 28 gennaio, nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 1794m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest. Nessuna allerta Meteo presente. Piemonte: una rapida perturbazione pilotata dal flusso occidentale atlantico abborda il Nord Italia portando un generale aumento delle nubi e qualche precipitazione specie nella notte e al primo mattino, più probabile sui rilievi alpini di confine, Ossola e sulla Liguria centro-orientale; in prevalenza asciutto sulla pianura Piemontese con tendenza ad ampie schiarite pomeridiane, cosi’ come sulla Liguria. Fenomeni insistenti lungo i crinali alpini di confine, nevosi dai 1100-1300m. ... meteoweb.eu

