Parma, il bimbo di 5 anni non ce l’ha fatta (Di lunedì 27 gennaio 2020) Nella giornata di ieri, venti sei gennaio, a Collecchio, in provincia di Parma, un bimbo di soli cinque anni è caduto dalla finestra del bagno. E’ stato trasportato d’urgenza in ospedale, ma nonostante i disperati tentativi dei medici, non c’è stato nulla da fare per salvargli la vita. Una comunità ed una famiglia distrutta per quanto accaduto, nessuno ancora riesce a capire cosa sia accaduto. Tutti vogliono avere risposte su cosa è successo in quei minuti. Secondo le informazioni emerse nelle scorse ore, il piccolo nella giornata di ieri, era a casa con il papà, con la mamma e con i suoi due fratelli, era nato in Italia, ma i genitori erano di origini etiopi. Quando all’improvviso, per cause ancora da chiarire dalle forze dell’ordine, si è arrampicato con una sedia, dalla finestra del bagno ed è caduto nel vuoto. Ha fatto un volo di circa cinque metri e ... bigodino

