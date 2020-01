Pallanuoto, week end con ottimi risultati per le formazioni giovanili del CN Posillipo (Di lunedì 27 gennaio 2020) Tempo di lettura: 3 minuti Napoli – L’Under 17 bissa il successo di Palermo con una prova molto convincente con il Nuoto Catania, battuto a domicilio alla “F. Scuderi” 10-5. Tre punti molto importanti per i ragazzi di Mattiello (nella foto), che avranno la possibilità di affrontare nella prossima sfida casalinga la capolista CC Ortigia con un distacco in classifica di soli tre punti, invariato rispetto alle scorse settimane. Guidano le rispettive classifiche le formazioni Under 15, impegnate nelle prime gare della stagione, nei gironi B e E. Una pioggia di reti per la 15 “A” di Francesco Falco, che conclude con uno score totale di 70-0 le sfide con Play Off e Nuotatori Campani. Buone impressioni anche per la 15 “B”, composta da soli nati 2007-2008, con ottimi spunti del collettivo a confronto di formazioni ben preparate. ... anteprima24

