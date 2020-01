Oltre 20 esperti scrivono al gruppo Le Scienze «per una divulgazione responsabile» (Di lunedì 27 gennaio 2020) Un gruppo di esperti ha scritto una lettera aperta al gruppo Le Scienze, preoccupati per il contenuto di un articolo intitolato «Disgattamento globale», firmato da Lisa Signorile, che minimizzerebbe l’impatto dei gatti vaganti sulla micro-fauna selvatica, soprattutto in Italia. L’articolo è stato pubblicato nel blog L’Orologiaio Miope, ospitato dal gruppo Le Scienze, precedentemente ospitato dal National Geographic. Trovate il testo integrale della lettera alla fine dell’articolo, con le firme degli Oltre 20 scienziati che vi hanno aderito e il loro fact checking delle affermazioni di Signorile – con relativa bibliografia delle fonti – allegata in file pdf. Proprio perché fornisce dati controllati sui fatti, la scienza, emendando pregiudizi e bias, è la cifra di un sano dibattito. Di fronte ai gatti però ogni certezza viene meno, anche se si ... open.online

microsoftitalia : È tutto pronto per Microsoft Ignite The Tour Milano ?? Domani e dopodomani al @MiCoMilano più di 100 tra sessioni e… - juannepili : I gatti sono tra le principali minacce per la biodiversità. Una verità scientifica difficile da accettare, anche pe… - ProjectXboxIT : Microsoft Ignite The Tour fa tappa a Milano: oltre 100 sessioni e 350 esperti mondiali -