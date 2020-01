Milano, donna di 30 anni investita da un’auto in via Primaticcio: gravi ferite a testa e bacino (Di lunedì 27 gennaio 2020) Una donna di 30 anni è stata investita da un'auto in via Primaticcio a Milano. La vittima è stata sbalzata a due metri di distanza, dopo aver sfondato il parabrezza. I soccorritori del 118 l'hanno trasportata in codice rossa a Niguarda. Oltre a una ferita alla testa e un trauma al bacino, le è stata diagnosticata una sospetta amnesia provocata dal violentissimo impatto. fanpage

