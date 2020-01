Megxit, Thomas Markle pronto a testimoniare contro sua figlia - (Di lunedì 27 gennaio 2020) Francesca Galici Thomas Markle è deciso ad andare contro sua figlia anche in tribunale e a rivelare segreti scottanti dei duchi se Meghan non lo chiamerà e non gli farà conoscere Harry e Archie Harry e Meghan sono ormai lontani da Palazzo e hanno iniziato la loro nuova vita in Canada insieme ad Archie. Il loro scopo era quello di allontanare i clamori, allontanare l'attenzione dalla loro persona ma a distanza di giorni l'interesse sui duchi del Sussex sembra non essere sfumato, anzi. Ora che hanno raggiunto un accordo con la regina Elisabetta II e che con la famiglia reale i rapporti sono di civile (non) convivenza, a creare qualche grattacapo ai Sussex potrebbe essere Thomas Markle, papà di Meghan. L'uomo, ormai da anni in lotta con sua figlia, ha fatto una minaccia ben precisa a Meghan Markle, dichiarando che è disposto a rilasciare un'intervista al mese fino a quando la ... ilgiornale

