Malagò: contro gli striscioni violenti servono leggi inglesi (Di lunedì 27 gennaio 2020) Il Presidente del Coni Giovanni Malagò invoca la tolleranza zero per gli striscioni violenti, “beceri”, commenta quelli apparsi a Roma contro Nicolò Zaniolo e la madre Francesca Costa, e quelli a Napoli contro Maurizio Sarri. “Gli striscioni beceri visti nelle ultime ore? Sono anni che ne parliamo. Quando non c’è una cultura sportiva e si sconfina in episodi così gravi, ci devono essere norme per reprimere tutto questo. Ultimamente mi sembra che purtroppo siamo in compagnia di altri Paesi, come la Spagna, con episodi analoghi al nostro. L’unico Paese dove ogni tanto ci sono episodi gravi in cui però si chiudono subito, è l’Inghilterra”. L'articolo Malagò: contro gli striscioni violenti servono leggi inglesi ilNapolista. ilnapolista

