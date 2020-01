LIVE Nadal-Kyrgios, Australian Open 2020 in DIRETTA: match da non perdere tra due rivali che non si amano (Di lunedì 27 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8:30 Buon mattino e tutti, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di ottavi di finale degli Australian Open 2020 tra Rafael Nadal e Nick Kyrgios. Il programma di Nadal-Kyrgios – La presentazione degli Australian Open (27 gennaio) – I risultati e il tabellone maschile degli Australian Open Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Rafael Nadal e Nick Kyrgios, valido per gli ottavi di finale degli Australian Open 2020. Sulla Rod Laver Arena godremo di un grande spettacolo tra due modi diversissimi di intendere il tennis: da un lato la professionalità e la classe dello spagnolo e dall’altro il genio dell’Australiano. Com’è noto, i due non si piacciono particolarmente e sono stati spesso protagonisti di siparietti polemici (per ultimo, l’imitazione dello spagnolo in battuta inscenata ... oasport

RSIsport : ?????????? In diretta su RSI: ?????? Australian Open, ottavi di finale 09h00 Nadal ???? - Kyrgios ???? - OA_Sport : LIVE Australian Open 2020, risultati 27 gennaio in DIRETTA: Thiem ai quarti, Medvedev-Wawrinka 1-1, attesa per Nadal - infoitsport : LIVE Australian Open 2020, risultati 25 gennaio in DIRETTA: tutto facile per Nadal, passano Thiem e Wawrinka, in ca… -