La vittoria dei leader calmi e la sconfitta del cattivismo

E così, inaspettatamente, hanno prevalso i leader calmi. Zingaretti e Bonaccini, cui nessuno, alla vigilia, avrebbe concesso un granello di fiducia, sono riusciti in quella che può essere definita, senza remore, un'impresa. Lasciate perdere la storia, la regione rossa per eccellenza, Berlinguer, le leghe operaie e bracciantili, il socialismo e le passioni rabbiose e vitali dei decenni precedenti; lasciate perdere tutto questo perché stavolta la sinistra è andata davvero vicina alla disfatta. Un'eventuale sconfitta in Emilia Romagna, infatti, non avrebbe solo posto fine al governo Conte: avrebbe decretato l'uscita dell'Italia dal novero dei paesi europeisti per avvicinarci a quel Gruppo di Visegrád tanto caro a Salvini e alla Meloni. Non si votava, dunque, sul buon governo di Stefano Bonaccini: si votava sulla collocazione del nostro Paese nel contesto europeo e ...

