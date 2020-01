Kobe Bryant, l’ultimo messaggio poco prima di morire (Di lunedì 27 gennaio 2020) “Stai volando troppo basso”. Il pilota che guidava l'elicottero con a bordo Kobe Bryant era stato avvisato prima dello schianto. Quello che ha provocato l'incidente in cui hanno perso la vita il campione di basket con altre otto persone, probabilmente è stata la nebbia. Le autorità dell’aviazione della Sicurezza dei trasporti aerei e dell’Fb sta indagando sull'incidente che è avvenuto ieri mattina. Stando a quanto riportano alcuni giornali che hanno citato fonti della polizia, è venuto che la visibilità era abbastanza compromessa a causa della fitta nebbia. (Continua…) L'aeroporto internazionale di Los Angeles aveva spostato, ritardando alcune partenze per lo stesso motivo, anche la polizia aveva lasciato a terra il proprio supporto aereo. Un portavoce della polizia ha affermato che le condizioni aeree non avevano rispettato gli standard minimi per poter volare. Il tracker ha ... howtodofor

