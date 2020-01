Il Diritto di Opporsi: trama, cast e anticipazioni. Quando esce (Di lunedì 27 gennaio 2020) Il Diritto di Opporsi: trama, cast e anticipazioni. Quando esce L’attesa è quasi finita, a breve approderà sul grande schermo Il Diritto di Opporsi. L’emozionante pellicola, in programmazione nelle sale cinematografiche da giovedì 30 gennaio 2020, è stata diretta da Destin Daniel Cretton, regista e sceneggiatore statunitense noto al grande pubblico per aver lavorato dietro la macchina da presa in I Am Not a Hipster, Short Term 12 e Il castello di vetro. Il lungometraggio drammatico, basato su fatti realmente accaduti e il cui titolo originale è Just Mercy, ha potuto contar sulle musiche di Joel P. West, la fotografia di Brett Pawlak mentre il montaggio è a cura di Nat Sanders. L’opera inoltre è stata presentata al Toronto International Film Festival e al botteghino negli USA ha incassato 27,1 milioni di dollari nelle prime quattro settimane di proiezione. Ma ... termometropolitico

