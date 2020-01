Giornata della Memoria, Mattarella: “Virus dell’odio e del razzismo non è confinato in una dimensione storica. Bisogna debellarlo” (Di lunedì 27 gennaio 2020) “Per fare davvero i conti con la Shoah non dobbiamo rivolgere lo sguardo soltanto al passato. Perché il virus della discriminazione, dell’odio, della sopraffazione, del razzismo non è confinato in una isolata dimensione storica, ma attiene strettamente ai comportamenti dell’uomo. E debellarlo riguarda il destino stesso del genere umano”. Così il presidente Sergio Mattarella nel “Giorno della Memoria”, ricordando il carattere “unico e terribile” della Shoah, che diventa “monito perenne”. Fatti che, ha sottolineato ancora il Capo dello Stato, avvenivano “nell’indifferenza”, con il contributo, del regime fascista. “Tra carnefice e vittima non ci può essere mai Memoria condivisa. Il perdono esiste ma non può essere inteso come un colpo di spugna sul passato”, ha detto infine Mattarella. L'articolo Giornata della ... ilfattoquotidiano

