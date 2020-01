Coronavirus, pericolo ‘alto’ per Oms e i contagi aumentano (Di lunedì 27 gennaio 2020) La Cina conferma 769 casi di contagio da Coronavirus in un solo giorno e nella capitale Pechino è avvenuto il primo decesso per l’infezione. L’organizzazione Mondiale della Sanità rivede i suoi precedenti comunicati, modificando il rischio da ‘moderato’ ad ‘alto’. Coronavirus: i controlli in Italia A conoscenza dell’allarme, tutti i paesi si sono mobilitati a livello locale per impedire la diffusione del virus. Anche in Italia il Ministero degli Esteri consiglia di non visitare la zona di Hubei, luogo della Cina da cui si è diffuso il Coronavirus. Anche al Ministero della Salute in giornata si sono svolti i primi incontri sulla questione. Per l’occasione è stata organizzata una task-force, alla quale hanno preso parte il Ministro della Salute Speranza e il vice-direttore dell’Oms Ranieri Guerra. I controlli continuano negli aeroporti ... notizie

