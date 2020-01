Condivide citazione di Mussolini su Facebook, bufera su un’assessora di Forza Italia nel trevigiano (Di lunedì 27 gennaio 2020) Nei giorni a ridosso della Giornata della Memoria, si è scatenata la bufera a Conegliano, nella provincia di Treviso, a causa di un post inneggiante a Mussolini condiviso da Sonia Colombari, assessora al Sociale del comune, eletta in consiglio comunale in quota Forza Italia. Nel post condiviso da Colombari, così come riportato da Il Gazzettino, era presente la foto del duce con la scritta «il tradito potrà anche essere un ingenuo, ma il traditore rimarrà sempre un infame», corroborato da un “cuoricino” a commento. Il post non è passato inosservato ed è anzi di rimbalzato sulle chat dei membri del consiglio comunale e di diversi cittadini di Conegliano. Il post inneggiante a Mussolini dell’assessora Sonia Colombari Il post ha innescato una serie di critiche, tra cui quelle del fronte dem del consiglio comunale cittadini. Isabella Gianelloni, consigliera comunale in ... open.online

Condivide citazione Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Condivide citazione