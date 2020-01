Calciomercato Roma: ufficiale l’arrivo di Ibanez (Di lunedì 27 gennaio 2020) Ibanez è un nuovo giocatore della Roma. Il difensore si trasferisce in giallorosso in prestito gratuito fino a giugno 2021 Roger Ibanez da Silva è un nuovo giocatore della Roma. Come riporta il sito ufficiale del club, il difensore proveniente dall’Atalanta si trasferisce in prestito gratuito fino a giugno 2021. «Il difensore brasiliano arriva a titolo temporaneo e gratuito, fino al 30 giugno 2021, dall’Atalanta BC. L’accordo prevede l’obbligo di acquisizione a titolo definitivo per 8 milioni di euro condizionato al verificarsi di determinate situazioni sportive, il pagamento di un corrispettivo variabile, fino ad un massimo di 2 milioni di euro, per bonus legati al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi e il pagamento del 10% del prezzo di cessione eventualmente conseguito in caso di futuro trasferimento del calciatore definito prima del 30 giugno 2024. Qualora il ... calcionews24

