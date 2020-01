Calciomercato, le bombe della notte: colpo di scena in casa Juventus, attaccante alla Samp. Scambi per Torino e Cagliari (Di martedì 28 gennaio 2020) Ultimi giorni di Calciomercato, si muovono le squadre del massimo campionato di Serie A e non solo, sono ore caldissime con l’intenzione di rinforzare le rose per la seconda parte di stagione ma anche per il prossimo campionato. Ecco tutte le ultme interessanti indicazioni durante lo ‘Speciale Calciomercato’ di Sky Sport. Contatti tra il Napoli e la Spal per Petagna, rifiutata l’offerta di 22 milioni, si può parlare solo per la prossima stagione. Per giugno accordo per Kumbulla da 20 milioni più 4 di bonus, adesso serve l’intesa con il calciatore. Non decolla lo scambio tra Paquetà e Bernardeschi, non ci sono stati passi avanti sulla trattativa Emre Can-Dortmund, qualche dubbio della Juventus sullo scambio De Sciglio-Kurzawa. Il Cagliari si avvicina ad un colpo a sorpresa, si tratta di Gastón Pereiro del Psv. Non solo i sardi su Martin Satriano, ... calcioweb.eu

CalcioWeb : #Calciomercato, le bombe della notte: colpo di scena in casa #Juventus, attaccante alla Samp. Scambi per Torino e C… - morcianmarco : Buonanotte fratelli interisti! A domani con le bombe!??????? #Inter #ForzaInter #amala #fcinter #Fcinternazionale… - CalcioUn : @iINSIDER_ Sto simbolo mi ricorda qualcosa, qualche sito internet che parla di calcio, calciomercato, bombe di merc… -