Achille Lauro, un bis annunciato a Sanremo 2020 (Di lunedì 27 gennaio 2020) Un anno fa, Achille Lauro entrava nelle case (e nelle orecchie) degli italiani con il controverso brano Rolls Royce. Un anno (intensissimo) dopo, il cantante è di nuovo al Festival, in gara tra i Campioni di Sanremo 2020, con il brano Me ne frego. Achille Lauro, un anno che vale dieci (e lode) Finché non è salito sul palco dell’Ariston, dove si è distinto anche per il look, Achille Lauro era un artista conosciuto solo nel mondo street-urban. Proprio il Festival, invece, ha contribuito a rendere il rapper uno dei personaggi più popolari del panorama italiano, non solo nell’ambiente musicale, ma anche della moda e dello spettacolo. Con all’attivo cinque album in studio (Achille Idol-Immortale del 2014; Dio c’è del 2015; Ragazzi Madre del 2016; Pour l’Amour del 2018; 1969 del 2019) che contano milioni di ... gqitalia

Agenzia_Ansa : #Sanremo2020 #AchilleLauro pittore nel centro di Milano @AchilleIDOL #ANSA #VIDEO - DomenicoMazzil5 : RT @Agenzia_Ansa: #Sanremo2020 #AchilleLauro pittore nel centro di Milano @AchilleIDOL #ANSA #VIDEO - JACKERSROCYRUS : RT @itsgiuliaxx: Sara corteggiata da Achille Lauro e Gabbani #uominiedonne -