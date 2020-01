Ultime Notizie Roma del 26-01-2020 ore 18:10 (Di domenica 26 gennaio 2020) Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione da Francesco Vitale in studio paura per il coronavirus cinese di cui Vittime sono salita a 56 con circa 2000 contagiati secondo il Pechino con la virus non è potente quanto la sarthe Ma sta diventando più contagioso in Vietnam si registra un primo caso di trasmissione da uomo buono al di fuori della Cina il contagiato non si era recato nei paesi ai familiari di una persona che era stata a un Kong assaltato da manifestanti Palazzo della quarantena in Italia Rinviate le date per il capodanno cinese a Roma e Milano in programma il 2 febbraio aggressione Venezia una coppia di turisti cinesi insultati e presi e sputi da adolescenti italiani presenti avevano una cinquantina possono Paese via terra rafforzati i controlli personale medico a Fiumicino e Malpensa affluenza in crescita le 12 per le elezioni regionali in Emilia Romagna in ... romadailynews

corgiallorosso : LIVE Roma-Lazio 0-0 – 12' Cristante sfiora il vantaggio - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Ultime Notizie Roma del 26-01-2020 ore 18:10' su @Spreaker #notizie_roma_tempo_reale… - GIUSPEDU : RT @PianetaMilan: #Magni su @pjona9official: 'Giocare al @acmilan è difficile, credo che non resterà' - #ACMilan #SempreMilan #weareacmilan… -