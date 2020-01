Previsioni Meteo Toscana: nuvoloso con possibilità di piogge sparse (Di domenica 26 gennaio 2020) Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in Meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le Previsioni Meteo per la Toscana per i prossimi giorni, fino al 30 gennaio. Oggi molto nuvoloso con possibilità di precipitazioni sparse, localmente a carattere di rovescio, più frequenti sulle zone centro-meridionali. Venti: deboli variabili nell’interno, meridionali sulla costa. Mari: poco mossi. Temperature: stazionarie o in lieve calo sulle zone meridionali. Domani nuvoloso con possibilità di piogge sparse, più probabili sulle zone centro-settentrionali. Quota neve intorno a 1500 metri sull’Appennino. Venti: dal pomeriggio moderati di Libeccio sulla costa centro-settentrionale e sulle zone appenniniche, deboli altrove. Mari: poco mossi, tendenti a mossi (molto mossi dalla tarda serata) a nord dell’Elba; poco mossi ... meteoweb.eu

