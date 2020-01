Napoli-Juventus in tv oggi: orario d’inizio, programma, streaming, formazioni (26 gennaio) (Di domenica 26 gennaio 2020) oggi domenica 26 gennaio (ore 20.45) si gioca Napoli-Juventus, match valido per la ventunesima giornata della Serie A 2020 di calcio. Allo Stadio San Paolo andrà in scena una partita molto accesa e avvincente, la rivalità tra le due squadre è sempre stata elevata nelle ultime stagioni anche se quest’anno i partenopei sono in grande crisi. Gli uomini di Rino Gattuso si sono qualificati alle semifinali della Coppa Italia battendo la Lazio e sperano di rialzare la testa in campionato dopo quattro sconfitte casalinghe di fronte al proprio pubblico, gli azzurri hanno perso gli ultimi tre incontri e devono risalire dalla tredicesima posizione. I bianconeri sono al comando della classifica con quattro punti di vantaggio sull’Inter e scenderanno in campo sapendo il risultato dei nerazzurri contro i sardi, gli uomini di Maurizio Sarri puntano al successo in trasferta. La Juventus ... oasport

juventusfc : La missione Napoli entra nel vivo ?? Il report della giornata di lavoro alla Continassa ?? - romeoagresti : #Juventus: #EmreCan e #DeSciglio non verranno convocati per la trasferta di Napoli ?????@GoalItalia - juventusfc : ?? La Juve ha vinto le due ultime partite al San Paolo. Era accaduto altre volte, nel passato. Qui ??… -