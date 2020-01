Napoli-Juventus 2 a 1, Zielinski e Insigne stendono i bianconeri. La corsa per lo Scudetto rimane aperta. E il San Paolo fischia Sarri (Di lunedì 27 gennaio 2020) I manifesti contro, i fischi e la sconfitta al San Paolo: da dimenticare il ritorno a Napoli per Maurizio Sarri. Poteva essere la giornata della fuga: coi pareggi di Inter e Lazio, una vittoria a Napoli avrebbe portato i bianconeri a più sei sui nerazzurri (in attesa della Lazio che ha da recuperare una gara) mettendo una mano sullo Scudetto. Ma al San Paolo Zielinski e Insigne regalano una vittoria del tutto inaspettata agli azzurri. È una Juve che pare accontentarsi per lunghissimi tratti di partita, non affondando mai nella difesa non proprio irresistibile del Napoli, pur presentandosi con la massima espressione offensiva del 4-3-3 di Sarri, con Ronaldo, Higuain e Dybala. L’impressione è di una squadra che non disprezzerebbe un pareggio al San Paolo, forse in memoria degli ultimi tempi, quando il Napoli era antagonista di lotte scudetto e non squadra da medio bassa classifica ... ilfattoquotidiano

