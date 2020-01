Mercato Udinese, Marino: «Fofana? Destinato a restare con noi» (Di domenica 26 gennaio 2020) Pierpaolo Marino, direttore dell’area tecnica dell’Udinese, ha parlato del Mercato dei friulani: ecco le sue parole a riguardo Pierpaolo Marino, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato del Mercato dell’Udinese. Ecco le sue parole. Marino – «Per quanto riguarda il Mercato ci sono tante voci, ma la maggior parte sono infondate. Fofana? Credo sia Destinato a rimanere con noi, non ci saranno stravolgimenti. Cercheremo di accontentare quei giocatori che devono trovare spazio. Abbiamo preso Zeegelaar, molto importante per noi perché ha qualità e mancava un’alternativa a Sema sulla sinistra. In ogni caso non ci saranno più di due uscite». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

GreenMidnight1 : RT @NicoSchira: Mercato ad incastri per il #Milan: priorità esterno offensivo per rimpiazzare #Suso vicino al #Sevilla. Contatti in corso c… - Andre_joevhy : RT @NicoSchira: Mercato ad incastri per il #Milan: priorità esterno offensivo per rimpiazzare #Suso vicino al #Sevilla. Contatti in corso c… - todosevillasfc : RT @NicoSchira: Mercato ad incastri per il #Milan: priorità esterno offensivo per rimpiazzare #Suso vicino al #Sevilla. Contatti in corso c… -