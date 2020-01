LIVE Roma-Lazio 1-1, Serie A calcio in DIRETTA: finisce in pareggio il primo tempo! (Di domenica 26 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.50 Dominio della Roma che arriva al gol con Dzeko ma cinque minuti dopo la Lazio che fino a quel momento non è riuscita a giocare, riesce a trovare il pareggio con un grave errore di Pau Lopez che regala il pallone ad Acerbi che non sbaglia. A tra poco per il secondo tempo. 45′ finisce il primo tempo, Roma-Lazio 1-1. 43′ Palo di Pellegrini con un tiro a giro da fuori area! 41′ Giallo per Luiz Felipe per un fallo precedente a centrocampo. 39′ Kluivert ci prova dalla distanza, pallone altissimo. 37′ Luiz Felipe con una grande copertura riesce a coprire su Dzeko dopo l’imbucata di Pellegrini. 35′ Gooooooooooooooooool, Acerbiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, Pau Lopez con una follia dopo un corner rilancia la palla in area ostacolandosi con Smalling, Acerbi insacca tutto solo, Roma-Lazio 1-1. 33′ Lulic ... oasport

