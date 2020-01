LIVE Marcialonga 2020 in DIRETTA: ampio gruppo al comando all’avvicinarsi di metà gara, anche Cologna tra i leader (Di domenica 26 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.42: Cercano di fare ritmo adesso i norvegesi, con Eliassen che vuole fare da protagonista. 9.41: Siamo di nuovo a Moena, e al comando del gruppo di testa c’è lo svedese Max Novak. Superata la metà gara. 9.38: Intanto i passati a Canazei sono diventati oltre mille. 9.35: Problemi per il norvegese Pettersen con uno sci. 9.32: C’è Kardin al comando del gruppo di testa. 9.29: Sono ancora 38 i km da percorrere per gli uomini al comando. 9.26: Il gruppo torna compatto. Ripresi Kardin, Thele, Fjele, Berg e Impola sotto l’azione dello svedese Berdahl 9.23: Si avvicinano gli inseguitori al gruppetto di testa nella gara maschile 9.18: Sono 29 i secondi di vantaggio del gruppetto di testa 9.16: E’ lo svedese Berdahl, vincitore della Vasaloppet lo scorso anno, a fare l’azione tra gli inseguitori: gruppo allungato che sta ... oasport

