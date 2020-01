LIVE Fognini-Sandgren 3-4, Australian Open 2020 in DIRETTA: l’americano si salva al servizio e conduce il set! (Di domenica 26 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA SETTIMA GIORNATA DEGLI Australian Open 2020 (26 GENNAIO) 15-0 Buona prima di Fognini. 3-4 Sandgren si salva ancora e conduce il set. AD-40 Terzo ace dell’americano. 40-40 Gran rovescio lungolinea dell’italiano. AD-40 Serve&volley del guerriero americano. 40-40 Quinta palla break non sfruttata, Sandgren ancora coraggioso. 40-AD Gran rovescio vicino la riga di Fognini e altra chance. 40-40 Nulla da dire: Tennys Sandgren addormenta il ritmo e poi chiude a rete meritatamente. 30-40 PALLA BREAK Fognini! Nuova chance dopo l’errore di un Sandgren nervoso. 30-30 Gran diritto lungolinea di Fognini osannato dalla folla. 30-15 Servizio e diritto in rete: 4° errore per l’americano. 30-0 Scappa via il diritto di Fognini sulla seconda in kick di Sandgren. 3-3 Tre turni di battuta, nessun ... oasport

zazoomblog : LIVE Australian Open 2020 26 gennaio in DIRETTA: Raonic conquista i quarti di finale Djokovic in campo e si attende… - OA_Sport : LIVE Fognini-Sandgren 0-0, Australian Open 2020 in DIRETTA: inizia la battaglia! - zazoomblog : LIVE Australian Open 2020 26 gennaio in DIRETTA: Raonic conquista i quarti di finale in campo Djokovic e si attende… -