LIVE Australian Open 2020, 26 gennaio in DIRETTA: Fognini sotto di due set con Sandgren, in campo la beniamina di casa Barty (Di domenica 26 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI Fognini-Sandgren CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI FEDERER-FUCSOVICS LA CRONACA DI RAONIC-CILIC 9.23: BREAK ANCHE PER Fognini!! Bravissimo l’azzurro a mettere alle corde Sandgren e a recuperare lo svantaggio. 9.21: Subito break per Barty! 2-0 per l’Australiana nel primo set. 9.17: Medical timeout chiesto questa volta da Sandgren. 9.16: Inizia nel frattempo il match tra la numero 1 e beniamina di casa Ashleigh Barty e la statunitense Allison Riske (numero 19 al mondo). 9.15: Ed arriva un altro break! 2-1 Sandgren ed ora per Fognini si fa davvero durissima. 9.14: Palla break per l’americano nel terzo game sul 40-30. 9.10: Sandgren tiene il servizio: 1-1. 9.08: Primo game del terzo set a favore del ligure, che tiene il turno di battuta. 9.04: Tiene senza particolari problemi il servizio lo ... oasport

