Licia Nunez choc | “Ho perso un figlio” La confessione al GF Vip

Grande Fratello Vip, Licia Nunez choc: "Ho perso un figlio. Vivo a metà" Giorni non facili per Licia Nunez al Grande Fratello Vip. L'attrice si è commossa parlando della sua storia con Barbara Eboli finita bruscamente. La compagna ha voluto mettere la parola fine a tutto dopo i continui ripensamenti da parte della concorrente del GF Vip sulla sua storia con Imma Battaglia. Licia Nunez ha perso un figlio: è questa la dichiarazione choccante che ha fatto nelle ultime ore nella Casa. Uno sfogo misto a pianto, al tempo stesso sofferto e liberatorio, supportata dalla comprensione di Clizia Incorvaia. Licia Nunez al GF Vip ha confessato di aver avuto un aborto spontaneo diciassette anni fa che le ha precluso la possibilità di diventare madre. Un racconto davvero straziante, come sottolineato anche sui social dagli spettatori che hanno vissuto in diretta sul canale 55 del

