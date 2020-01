La lettera di addio di Kobe Bryant al basket che ispirò un corto da Oscar (Di domenica 26 gennaio 2020) Nel giorno del suo ritiro, dopo 20 anni sul parquet, Kobe Bryant scriveva una lettera toccante per annunciare l’addio. Una dichiarazione d’amore per il basket, ma anche una resa all’età, a 37 anni: “Il mio cuore vorrebbe continuare ma il mio corpo non ce la fa più” scriveva la leggenda della Nba, morto in un incidente di elicottero. Da quella lettera è nata l’idea di un cortometraggio - Dear basketball - realizzato con il regista e animatore Glen Kean, che si aggiudicò l’Oscar nel 2018. Questa la lettera: Caro basket,dal momento in cui ho cominciato ad arrotolare i calzini di mio padree a lanciare immaginari tiri della vittoria nel Great Western Forumho saputo che una cosa era reale:mi ero innamorato di teUn amore così profondo che ti ho dato tuttodalla mia mente al mio corpodal mio spirito ... huffingtonpost

