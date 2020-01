Kobe Bryant muore in incidente elicottero (Di domenica 26 gennaio 2020) Tragedia nel mondo dell'Nba: Kobe Bryant e' morto in un incidente di elicottero in California, nella contea di Los Angeles. Lo riferisce il sito Tmz. il 41enne, leggendaria guardia dei Lakers, era a bordo del suo elicottero privato con almeno altre tre persone piu' il pilota, e sono tutti morti. Il velivolo ha preso fuoco dopo lo schianto a terra. ilfogliettone

