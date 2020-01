Inter, Stellini: «Lautaro? Reazione eccessiva» – VIDEO (Di lunedì 27 gennaio 2020) Il vice allenatore dell’Inter Stellini ha commentato in conferenza stampa l’espulsione di Lautaro Martinez – VIDEO Il vice allenatore dell’Inter Cristian Stellini ha commentato l’espulsione di Lautaro Martinez durante la partita contro il Cagliari. «Si è trattato di una Reazione eccessiva, lui deve mantenere la lucidità. Però gli animi di tutti i calciatori in campo erano surriscaldati, non solo i suoi. Ci aspettiamo di perderlo solamente per una partita». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

