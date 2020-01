Inter-Cagliari ore 12.30 su DAZN: dove vedere la partita in tv e streaming (Di domenica 26 gennaio 2020) Inter-Cagliari si gioca domenica 26 gennaio alle ore 12.30 allo stadio San Siro. La partita verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN, eccome come è possibile vederla anche in diretta tv. Sarà una domenica Interessante per la Serie A considerati anche i big match in programma all'Olimpico (il derby Roma-Lazio, ore 18) e al San Paolo (Napoli-Juventus, ore 20.45) che vedranno i nerazzurri spettatori Interessati. fanpage

Inter : LIVE CON ANTONIO CONTE - Le parole di mister Conte alla vigilia di Inter-Cagliari - DiMarzio : #Inter, tra #InterCagliari e il #calciomercato: parla #Conte ??? - VarskySports : SPAL 1-Bologna 3 Fiore 0-Genoa 0 Torino 0-Atalanta 7 D Inter-Cagliari Parma-Udinese Sampdoria-Sassuolo Verona-Lecce… -