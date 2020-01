Il Napoli batte la Juve 2-1 (Di domenica 26 gennaio 2020) Esplode la gioia al San Paolo. Il Napoli batte la Juve per due a zero con i gol di Zielinski e Insigne. A nulla vale la rete di Ronaldo al 88esimo. Un risultato che lascia ben sperare per il proseguo del campionato e restituisce sicuramente fiducia alla squadra dopo un periodo difficile. L'articolo Il Napoli batte la Juve 2-1 ilNapolista. ilnapolista

