Il figlio di Umberto Tozzi: “Doveva stare zitto sulla morte di mamma. Dice bugie” (Di domenica 26 gennaio 2020) Nicola Armando Tozzi, figlio di Umberto, dopo la morte di sua madre – Serafina Scialò – e le parole del padre (il cantautore sostiene che l’ex compagna gli ha sempre impedito di vedere il figlio e che lo mandò sul lastrico) ha deciso di intervenire pubblicamente sulla vicenda. “Avrei preferito che mio padre non parlasse ai giornali di questioni di famiglia”, le parole del 36enne in un’intervista al Corriere della Sera. “Io mi sono preso il mio posto nel mondo chiamandomi Nicola, non Tozzi. Ho un secondo nome e dico: piacere, Nicola Armando. Aggiungo Tozzi se proprio devo. E, se mi chiedono “parente di?”, rispondo di no. Ho deciso di rispondere perché ha detto cose false e mia madre non può più difendersi. Non cerco notorietà, altrimenti avrei parlato prima: da quando ho cinque anni ho memoria di cose che o ti fanno o finire male o crescere in ... tpi

