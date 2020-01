Fidene (Roma): albanese in semilibertà ucciso sulla porta di casa (Di domenica 26 gennaio 2020) Sul posto sono intervenuti gli agenti delle Volanti e la polizia Scientifica per i rilievi. La vittima è stata raggiunta da diversi colpi tra cui uno alla testa. Le indagini sono condotte dagli agenti della Squadra mobile. firenzepost

FirenzePost : Fidene (Roma): albanese in semilibertà ucciso sulla porta di casa - Yogaolic : RT @QuesturaDiRoma: Roma. Arrestato rapinatore e ladro seriale che ha terrorizzato per mesi i quartieri di Fidene e Vescovio. #questuradiro… - lavororoma2 : ADDETTE/I VENDITA PER NUOVA APERTURA A ROMA FIDENE -